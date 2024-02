O príncipe Harry queria passar mais tempo com o pai, o rei Carlos III, contudo, o encontro entre os dois teve de ser curto.

Note-se que o filho mais novo do soberano viajou até Londres, Reino Unido, esta terça-feira, 6 de fevereiro, tendo tido uma reunião de 30/45 minutos com o monarca, antes deste ter ido para Sandringham.

Abordando o encontro, a editora real do Sunday Times, Roya Nikkah, disse ao programa 'Good Morning Britain' que Harry teria adorado ficar mais tempo com o pai.

"O aviso que foi dado antes do encontro foi muito interessante: 'o rei estava muito cansado do procedimento que tinha feito no dia anterior'", revela.

"Sabemos que começou o tratamento na segunda-feira e que fez um procedimento para o cancro. Sentia-se bastante cansado. Tenho a certeza que o Harry teria adorado ficar mais tempo com ele, mas respeita aquilo por que o pai está a passar com o tratamento", reflete.

Ao que tudo indica, não foi agendado outro encontro entre pai e filho.

