Meghan Markle não acompanhou o marido, o príncipe Harry, na sua viagem até Inglaterra esta terça-feira, 6 de fevereiro, após a revelação de um diagnóstico de cancro do monarca.

Segundo a revista Hello!, houve uma série de razões pelas quais a duquesa de Sussex optou por ficar nos Estados Unidos.

A publicação recorda que o casal irá viajar para Vancouver, Canadá, na próxima semana, a propósito dos Invictus Games, que irão acontecer por lá no próximo ano. Por isso, Meghan quis ficar em casa com os filhos - Archie e Lilibet - antes de ter que se ausentar.

Para além disso, Markle já tinha referido que gostava de levar as crianças à escola. É ainda referido que esta queria manter a normalidade por causa dos filhos, não se sabendo se as crianças tiveram conhecimento do estado de saúde do avô.

"Sabemos que o duque e a duquesa de Sussex são pais presentes e a Meghan vai querer reduzir ao mínimo as interrupções na rotina do Archie e da Lilibet neste momento difícil", notou Danielle Stacey, correspondente real da revista.

Leia Também: Visita relâmpago! Príncipe Harry volta aos EUA após 24 horas em Londres

Leia Também: Meghan Markle fica nos EUA e não acompanha Harry em viagem a Inglaterra