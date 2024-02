O príncipe Harry irá deslocar-se dos Estados Unidos da América até ao Reino Unido nos próximos dias, decisão que tomou depois de falar com o pai, o rei Carlos III, e de ter sido informado de que este foi diagnosticado com cancro. Ainda assim, o duque de Sussex irá viajar sozinho.

De acordo com o Mirror, Meghan Markle deverá ficar com os dois filhos de ambos em casa, na Califórnia, o que fará com que Harry volte sozinho para Inglaterra.

Vale lembrar que Harry e Meghan anunciaram que deixaram o cargo de membros seniores da família real a 31 de março de 2020, mudando-se depois para os Estados Unidos da América, onde residem atualmente com os filhos Archie, de quatro, e Lilibet, de dois.

