Manuel Luís Goucha aceitou responder a novas perguntas para as redes sociais do seu programa da TVI e não fugiu a nenhuma curiosidade, nem mesmo às mais incómodas.

O apresentador começou por explicar, a pedido de uma espectadora, por que motivo não marca presença nas festas da TVI, como aconteceu na gala de apresentação da nova grelha.

"Eu nunca fui a festa alguma de verão da TVI. Primeiro, porque eu não sou muito dado a festas, sinceramente, eu gosto de grupos muito pequenos, depois porque não gosto de fazer de conta do que quer que seja. Mas vou às festas de aniversário da TVI e às festas de Natal, mas a essas vou porque vou habitualmente trabalhar", justificou Goucha, que de seguida fez notar que é possível criar amizades na televisão.

"São profissões de ego, de egos e profissões muito competitivas, mas eu tenho amigos na televisão, nomeadamente, na RTP, na SIC e aqui, na TVI. Não terei é muitos, terei dois, três, porque, de resto, tenho muitos colegas, colegas que respeito profundamente em termos profissionais e de quem gosto. (...) Para mim, ser amigo é estar num estádio superior e de grande responsabilidade e exigência, por isso, tenho dois ou três, quatro, no máximo", respondeu depois Goucha.

O apresentador confessou também que pensa trabalhar em televisão durante muitos mais anos, embora sublinhe que tem outros planos para além da 'caixa mágica'.

"O que o Rui traz à sua vida" foi outra questão deixada, com Goucha a responder da seguinte forma: "Trouxe o riso e a leveza. Quando eu digo leveza, é saber que todas as coisas têm solução. Pelo menos, quase todas as coisas têm solução. Se, por ventura, não têm, paciência".

O comunicador, de 68 anos, disse ainda que sempre teve intenções de ser conhecido, embora por vezes lhe apeteça ser anónimo, como quando lê notícias com frases suas descontextualizadas.

