O nome de José Eduardo Moniz confunde-se com o da TVI há vários anos, dado o impacto do trabalho do mesmo neste canal.

O atual diretor Geral da TVI é uma das maiores figuras da estação, respeitado por outras personalidades de igual importância, como é o caso de Manuel Luís Goucha. Dúvidas houvesse, a emissão da passada segunda-feira do programa das tardes do comunicador ajudou a desfazê-las.

"Tu és dos fiéis ao José Eduardo Moniz, como eu", fez notar Goucha a Alexandra Lencastre. A atriz, que nesta entrevista explicou o que a levou a regressar à TVI, deixou claro que mais importante do que pensar nas audiências é, por vezes, pensar em "com quem vamos estar e trabalhar".

"É a única pessoa que tem ascendente sobre mim, e tenho uma dívida de gratidão. Estou aqui, devo-o a ele, devo a outras pessoas. Devo-o a mim também, muito, ao meu trabalho, mas a ele sobretudo", fez notar Goucha sobre José Eduardo Moniz, em jeito de conclusão.

Veja aqui este momento.

