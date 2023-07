Passados 26 anos, há novos desenvolvimentos sobre o assassinato de Tupac Shakur. A polícia de Las Vegas executou na segunda-feira, 17 de julho, um mandado de busca numa casa como parte da investigação do tiroteio fatal que decorreu a 7 de setembro de 1996.

"O LVMPD confirma que um mandado de busca foi cumprido em Henderson, Nevada, a 17 de julho de 2023, como parte da investigação de homicídio de Tupac Shakur", cita o New York Post.

Henderson, cidade do Nevada, fica a 25 quilómetros da Las Vegas Strip, local onde o rapper foi morto a tiro.

Tupac estava no banco do passageiro de um BMW, conduzido pelo produtor de Marion 'Suge' Knight, quando um Cadillac branco estacionou ao lado do veículo. Os ocupantes do outro carro baixaram os vidros e abriram fogo, acertando três vezes no peito do rapper. A sua morte foi declarada seis dias depois, a 13 de setembro. Tinha 25 anos.

