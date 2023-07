Ricardo e Francisca Pereira viveram um momento de emoções fortes na última segunda-feira, 17 de julho. O casal voltou a casar-se diante de familiares e amigos, renovando os votos que há 13 anos os uniram.

Depois das imagens reveladas pelos amigos que estiveram presentes na festa, foi a vez de o ator e a companheira divulgarem as melhores fotografias da celebração.

"Estamos sem palavras… Só amor", declararam ambos.

A cerimónia de renovação de votos, com Francisca a vestir-se novamente de noiva 13 anos depois, contou com a presença dos três filhos do casal. Vicente, Francisca e Julieta viram os pais casar-se e celebrarem o amor que os une.

Leia Também: Ricardo Pereira e a mulher voltam a casar-se 13 anos depois