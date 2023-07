Ricardo Pereira e a mulher, Francisca Pereira, voltaram a casar-se esta segunda-feira, 17 de julho. O casal decidiu renovar os votos que há 13 anos oficializaram a relação.

A celebração começou durante o fim de semana. Familiares e amigos do ator e da mulher reuniram-se no Alentejo para dias de festa e muita animação.

Entre os convidados destacou-se a presença da atriz brasileira Grazi Massafera, sendo que também estiveram por lá rostos como Raquel Strada, Cláudia Vieira ou Pimpinha Jardim.



Hoje decorreu a cerimónia de renovação de votos, com Francisca a vestir-se novamente de noiva 13 anos depois e agora com a presença especial dos três filhos do casal. Vicente, Francisca e Julieta viram os pais casar-se e celebrarem o amor que os une.



