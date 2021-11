As autoridades entraram em casa do músico, em Los Angeles, com um mandado de busca.

A polícia entrou em casa de Marilyn Manson esta segunda-feira, dia 29, com um mandado de busca no âmbito das queixas de agressões e abusos sexuais que envolvem o músico. Marilyn Manson, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, não estava na sua casa, em Los Angeles, quando as autoridades entraram. A informação é adiantada pelo site TMZ, que afirma que a polícia teve de forçar a entrada por não estar ninguém dentro do apartamento. A revista People dá conta de que foram aprendidos computadores e discos rígidos que vão agora ser analisados pelos investigadores. Está previsto para esta terça-feira um comunicado oficial onde as autoridades prometem revelar todos os pormenores sobre estas buscas. Marilyn Manson é acusado de assédio e abuso sexual por mais de 15 mulheres, entre elas a sua antiga noiva, a atriz Evan Rachel Wood. O músico está envolvido em três processos de abuso sexuais, um dos quais envolvendo a atriz Esmé Bianco. Leia Também: Acusado de agressão, Marilyn Manson declara-se inocente em tribunal