A imprensa internacional revelou esta quinta-feira o resultado da investigação feita à casa de A$AP Rocky. De acordo com o site TMZ, o rapper tinha na sua mansão diversas armas.

A investigação, recorde-se, prende-se com o facto de o namorado de Rihanna ser suspeito de agressão com arma de fogo.

A$AP Rocky chegou a ser detido a 20 de abril no aeroporto de Los Angeles, sobre si recaem acusações relacionadas com o envolvimento num tiroteio ocorrido em novembro do ano passado.

As armas encontradas em casa do músico vão agora ser analisadas pela polícia para que seja possível apurar se estas estiveram ou não envolvidas no caso.

