A polícia foi chamada a casa de Marilyn Manson, em Hollywood, e há relatos de um "incidente perturbador". Uma notícia que chega na mesma semana em que o músico foi acusado por várias mulheres, incluindo a ex-noiva Evan Rachel Wood, de violação e abusos sexuais.

Um amigo do interprete de 'Fight Song' ligou para o Departamento de Polícia de Los Angeles porque estava, alegadamente, preocupado por não conseguir entrar em contato com o cantor há várias horas.

Segundo o site TMZ, a polícia apareceu esta quarta-feira em casa do músico para verificar se tudo estava bem. Fontes da publicação informam que as autoridades não conseguiram falar com o cantor, tendo sido o seu representante a garantir aos agentes que Marilyn Manson não está em perigo e apenas não quer sair de casa.

Já o jornal The Sun dá conta de que a polícia foi chamada por causa de um "incidente perturbador". Testemunhas contam que a polícia se deparou com um grupo de pessoas à porta da propriedade. O grupo, refere a fonte, estava no jardim a poucos metros dos polícias.

