Os últimos tempos não têm sido fáceis para Geri Halliwell e para o marido, Christian Horner.

O chefe da Red Bull foi acusado de ter tido uma conduta imprópria com uma funcionária e o processo, após a investigação, foi arquivado no passado dia 28 de fevereiro, quarta-feira.

No entanto, menos de 24h após ter sido divulgada a notícia do arquivamento, começaram a circular por toda a imprensa desportiva internacional ficheiros com capturas de ecrã das supostas conversas de Horner com a citada funcionária. A identidade de quem enviou esses ficheiros permanece desconhecida.

Depois de ter ficado "aliviada e entusiasmada", segundo relataram fontes próximas da 'Spice Girl' ao Daily Mail, quando o processo contra o marido foi arquivado, agora a artista estará a sentir-se "humilhada", depois de as mensagens terem sido divulgadas.

Geri apoiou o marido durante todo o processo, mas alguns amigos do casal citados pelo 'The Sun', referem que o casamento está "em causa pela primeira vez" e temem pela forma como Halliwell pode estar a lidar com este escândalo.

"As lágrimas pararam quando foi tomada a decisão na última quarta-feira, mas agora vão começar de novo. Isto vai destruí-la", referiu um dos amigos à publicação britânica.

De recordar que Geri Halliwell e Christian Horner são casados desde 2015 e têm um filho em comum, Montague, de sete anos.

