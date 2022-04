As flores enviadas por Tiago Jaqueta à alegada amante, com quem se envolveu durante a lua de mel com Dina em Cabo Verde, foram a 'gota de água' para o casal terminar a relação e decidir sair do programa 'Casados à Primeira Vista'.

Na cerimónia de compromisso que foi para o ar no último domingo, na SIC, Dina decidiu confrontar o marido diante dos especialistas. Sem ter revelado nada antes, a educadora de infância apenas disse a Tiago que sabia das flores na cerimónia.

O empresário ficou furioso com a postura da mulher e acusou-a de ter sido falsa por não lhe ter dito antes que desconfiava que este mantinha uma relação com Anna Cherepanova.

Tiago nega ter sido ele a enviar as referidas flores, que continham um bilhete com as iniciais TJ (que Dina associou a Tiago Jaqueta), e resolveu fazer duras acusações ao seu par no programa da SIC. O jovem de Sesimbra resolveu tornar público que durante a semana Dina e ele se envolveram sexualmente, alegando não perceber como é que a mulher foi capaz de ter tanta intimidade com alguém de quem desconfia e que diz ter passado a semana a "suportar".

"Aquilo não foi fazer amor, aquilo foi sexo", atirou Dina em resposta ao ainda marido.

Tiago acusou ainda a mulher de mexer nas suas coisas sem autorização. Acusações que Dina negou e passou a explicar. A participante revelou que o marido ficou indignado depois de esta descobrir numa mochila, que ambos usavam sempre que saiam, umas cuecas de mulher que não lhe pertencem.

A troca de farpas levou os dois participantes decidirem sair da experiência. Será esta uma decisão irreversível?

