Apesar de Tiago negar ter traído Dina durante a lua de mel, a verdade é que os rumores que dão conta de que o noivo de 'Casados à Primeira Vista' se envolveu com Anna Cherepanova não param de aumentar.

Esta quinta-feira, dia 7, a modelo voltou a dar que falar ao partilhar no Instagram o enorme ramo de rosas que lhe chegou a casa.

As flores traziam um cartão com uma romântica mensagem e vinham assinadas com as iniciais TJ - aparentemente referentes a Tiago Jaqueta.

"Posso perder tudo na vida, mas uma coisa eu sei: Vais viver para sempre no meu coração, esteja eu onde estiver, irei sempre carregar-te no lado esquerdo do meu peito. Levanta-te, acredita e ama, aqui está uma alma que te compreende", terá declarado o empresário de Sesimbra.



© Reprodução Instagram

