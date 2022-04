Tiago Jaqueta, participante da nova temporada de 'Casados à Primeira Vista', está de luto. O empresário usou nas últimas horas as suas redes sociais para lamentar a morte do avô.

"Mais uma estrelinha no céu. Um até já, meu pai", escreveu a mãe de Tiago no Facebook. O participante do formato da SIC partilhou a mensagem da progenitora e declarou apenas: "meu querido avô".



© Reprodução Instagram/ Tiago Jaqueta

