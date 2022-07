Diversão não falta no monte de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira no Alentejo. Hoje, 13 de julho, tendo em conta as elevadas temperaturas que se fizeram sentir por todo o país, o companheiro do apresentador aproveitou para dar um mergulho na piscina.

O momento foi captado por Manuel através de uma divertida fotografia.

"Fim de tarde. Põe a mão na cabecinha", escreveu na legenda da publicação.

Veja a imagem:

