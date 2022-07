Manuel Luís Goucha encontra-se a desfrutar de umas merecidas férias no seu monte no Alentejo. Ausente da televisão e com tempo de sobra, o apresentador resolveu na manhã de terça-feira dedicar-se à decoração exterior da enorme casa.

"Não parei toda a manhã ajeitando tudo a meu gosto. Que se o Rui é o homem da construção, eu mais ligado à decoração", realçou o comunicador ao partilhar na rede social Instagram um vídeo onde mostra ao detalhe todos os elementos escolhidos para enfeitar o espaço.

Eis as imagens:

Leia Também: "Muito bem entregue". Iva Domingues arrasa com prestação em 'Goucha'