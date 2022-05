Saúl voltou a falar publicamente sobre a zanga com os pais. Na tarde desta quinta-feira, foi convidado de Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI e um dos temas da conversa prendeu-se com a fase em que o cantor descobriu que os pais lhe tinham gastado todo o dinheiro que tinha ganhado quando ainda era menor.

"Aos 18 anos, já és maior, quiseste saber da tua conta bancária onde podias ter milhares ou milhões de euros", começou por dizer Manuel Luís Goucha.

O músico interrompeu-o para frisar que "podia ter milhões de euros" no banco, mas quando acedeu à conta teve uma surpresa, tendo encontrado apenas 14€.

"Naquela altura tive um embate... Mas depois cheguei a casa e comecei a pensar. Muita gente depois diz: 'Mas tu com essa idade não tinhas noção, confiavas assim tanto nos teus pais?' Então ia confiar em quem? Costumo dizer que não me dói terem gastado dinheiro, dói-me não saber o porquê", afirmou.

"Sonhava com uma vida, chegar aos 18 anos e ter o meu carro e a minha casa, ter uma vida estabilizada, e não foi nada disso. Começou tudo novamente", lamentou.

O cantor referiu que quando começou a ganhar avultados valores com a música, os pais compraram uma enorme quinta, que era o sonho de toda a família. Saúl garantiu com isto que não guarda mágoa dos pais por terem usado o dinheiro para melhorar as condições de vida familiar, mas não perdoa que não lhe tenham dado uma explicação para o desaparecimento de uma quantia astronómica.

"Não consigo perdoar. Nunca me deram uma justificação. Fui sempre acusado de ter gastado o dinheiro porque tinha acesso a ele. Nunca mais houve contacto entre mim e os meus pais", afirmou.

Saúl confessou que chegou a situação financeira e o afastamento dos pais o levou pensar em pôr termo à vida. O momento de profunda dor coincidiu com o aparecimento de Marisa na sua vida. O cantor agradece à mulher por tê-lo "salvado" e por juntos terem construído uma família que o preenche.

