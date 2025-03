Marco Paulo faleceu em outubro de 2024, mas os suas ações em vida continuam a dar que falar.

Esta terça-feira, 4 de março, o programa 'V+ Fama' abordou os gastos mensais do cantor no que aos tratamentos diz respeito.

"E tudo o vento levou. É o título de um filme, mas também podia ser o resumo da herança de Marco Paulo", começou por dizer o apresentador Adriano Silva Martins.

"Depois de se conhecer o valor das contas do cantor, a cantora Sónia Costa - amiga do artista - revelou que Marco Paulo teria gastado cerca de 90 mil euros por injeção. Isto é autêntico disparate".

De acordo com Adriano Silva Martins, os gastos mensais de Marco Paulo nos últimos quatro anos foram avultados. "Esteve doente ao longo da vida, mas os últimos quatro anos foram muito puxados. Pela informação que temos, gastaria cerca de 25 mil euros mensais entre tratamentos e despesas", revelou.

"A mim disseram-me que o valor das injeções seria cerca de 15 mil euros", prosseguiu o apresentador. "Foram anos a gastar muito, embora o Marco fosse um homem poupado, mas nada de 89 mil euros mensais".

Por seu turno, Cláudia Jacques rematou: "Sim, parece-me que isso é um grande exagero. Tentei saber se existem injeções com esses valores e, de facto, existem. Mas também tentei saber se foi esse o valor que o Marco pagou por elas e também soube que não".

A comentadora referiu então que o valor das injeções mensais que Marco Paulo fazia para tratar o cancro rondavam entre 13 a 15 mil euros.

"Apesar de ainda ser um elevado valor, é uma diferença muito grande. Não sabemos quantas tomou, mas acredito que tenha gastado bastante dinheiro. O Marco tentou por todos os meios lutar e sobreviver até ao fim", acrescentou.

Cláudia Jacques falou ainda da herança do cantor, que "ainda está por apurar".

"Não sei se isto é uma forma de justificar o desaparecimento de alguns valores, vamos ver... O tempo o dirá".

Por fim, Adriano Silva Martins revelou: "O Marco Paulo tinha um seguro de saúde, mas os tratamentos eram tão avultados que, em janeiro, ele terminava com o 'plafond' que tinha do seguro".

Veja o vídeo completo do 'V+ Fama' aqui.

Recorde-se que Marco Paulo morreu aos 79 anos no dia 24 de outubro de 2024. O cancro 'assombrou' o cantor ao longo de grande parte da sua vida, tendo sido, pela primeira vez diagnosticado com cancro do cólon em 1996.

Cerca de 20 anos depois, recebeu a notícia do cancro da mama - ao qual foi também operado, fez tratamentos e recuperou. Mais tarde, em 2022, foram descobertas metástases no pulmão e no fígado. Marco Paulo ainda fez quimioterapia nestes últimos anos, mas não resistiu à doença.

