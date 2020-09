Katia Aveiro recebe sempre uma série de questões através da sua conta de Instagram, mas a verdade é que nem todas são as mais positivas. Contudo, sempre mostrando o lado mais forte do seu caráter, a irmã de Cristiano Ronaldo fez questão de responder a uma delas e partilhar isto com os restantes seguidores.

"Katia, podes me ajudar a comprar um carro? Tenho um, mas já não gosto", lê-se.

A resposta não tardou em chegar: "Podemos fazer uma troca. Compras-me os móveis da minha casa, os eletrodomésticos, instalas a eletricidade da casa. Pões também os lustres e já agora tratas também de pôr o meu jardim com um jacuzzi lindo. E também quero uma cozinha toda equipada tal como eu gosto e uma varanda toda decorada para eu e os meus filhos desfrutarmos. Em troca dou-te o carro. Pode ser?".

© Instagram/Katia Aveiro

