Da lista de críticas que muitos apontam a Alice Santos, há uma que não pode fazer parte: a de não saber o que quer da vida.

A ex-concorrente de 'O Triângulo', eliminada no passado domingo, dia 16 de abril, já era tema de conversa antes mesmo da entrada no reality show, muito pelas suas ideias 'fora da caixa', relacionadas com a saúde.

A postura que adotou, em análise constante na 'casa mais vigiada do país', até acabou por agradar a muitos espectadores, embora isso não tenha sido suficiente para afastá-la da eliminação.

Aos jornalistas, já fora do programa, Alice provou ser determinada, de ideias fixas e muito focada, características que já havia demonstrado no formato da TVI. "Sou muito ambiciosa. Sei que estou muito à frente para a minha idade", disse a jovem, que aos 22 anos já gere uma empresa própria.

Sobre a ideologia que faz questão de defender, Alice refere que "foge" de "tudo o que a maior parte das pessoas quer fazer" e garante não se deixar afetar pelos comentários de quem não conhece. "Podem dizer o que quiserem de mim que eu nunca vou querer saber", fez notar.

Em relação à vida privada, a ex-participante explicou que a sua entrada no programa da TVI não era vontade da mãe, opinião que não lhe custou contrariar: "A minha mãe não queria que eu entrasse no 'Triângulo', mas eu nunca liguei".

Alice disse ainda que tem um namoro recente, embora reserve os detalhes desta relação para ambos.

