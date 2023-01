Joana Marques apresentou esta quinta-feira, na rubrica 'Extremamente Desagradável', da Rádio Renascença, a TikToker Alice Santos aos portugueses que não consomem conteúdos nas redes sociais.

A jovem portuguesa dominou esta mesma plataforma digital nas últimas semanas devido a alguns conselhos polémicos que decidiu dar sobre depressão. Um cibernauta quis saber a opinião de Alice sobre antidepressivos e ansiolíticos e a resposta acabou por se tornar viral.

"Acho que não há nada melhor do que exercitar, ter uma boa nutrição e apanhar sol. Esse é o melhor antidepressivo que alguém pode tomar", afirmou a jovem, explicando depois que, na sua opinião, "nem devia ser permitido recomendar antidepressivos".

A influenciadora acredita que estes medicamentos "fazem pior" em situações de depressão e que o foco deve ser "a nutrição", aquela que diz ser "provavelmente a razão número um para que as pessoas tenham depressão".

A caixa de comentários deste vídeo recebeu prontamente mensagens em tom irónico: "Tens asma? Respira"; "Estás mal? Come um espinafre"; e "Estás com ataques de ansiedade? Faz abdominais" são apenas alguns exemplos.

Alice, ao perceber a dimensão que as suas declarações haviam tomado, decidiu desativar a conta no TikTok mas, alguns dias depois, retomou a publicação de vídeos nesta rede social e reforçou, em várias outras ocasiões, a sua opinião sobre este tema.

"Pensei que se falasse nestes tópicos, se começasse a partilhar mais coisas sobre o meu estilo de vida - que não é normal aqui em Portugal - que iria haver de certeza alguma agitação, mas nunca pensei que fosse assim", começou por contar a criadora de conteúdos numa entrevista ao youtuber Bruno Dias Mestre.

"Nem sabia do que se estava a passar (...) As outras pessoas é que estavam a ver os meus vídeos e vieram ter comigo a perguntar se eu estava bem", relatou ainda, explicando que só percebeu que a polémica estava instalada algum tempo depois.

No TikTok, Alice Santos já conta com mais de 73 mil e 500 seguidores, enquanto que no Instagram soma mais de 24 mil.

Ouça abaixo o episódio de 'Extremamente Desagrável' onde é feita uma paródia às declarações de Alice Santos.