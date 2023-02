Rihanna fez playback no Super Bowl? É nisso que acredita Howard Stern, o radialista que no mais recente episódio do seu programa, intitulado 'The Howard Stern Show', fez algumas declarações polémicas em relação à cantora.

"Posso estar enganado mas, na minha opinião, 85% daquela atuação foi feita em playback", fez notar o comunicador, que acrescentou que isso mesmo "se percebe quando ela [Rihanna] pousa o microfone nos joelhos enquanto os lábios não se mexem e as outras vozes continuam".

Howard Stern foi ainda mais longe com as suas críticas e atirou o seguinte: "Nem sei por que se deu ao trabalho de aparecer".

Veja a atuação completa de Rihanna no Super Bowl aqui.

