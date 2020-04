O cão que Henry Golding adotou durante a pandemia da Covid-19, um pitbull que se chama Stella, terá atacado outro animal no Pan Pacific Park, de Los Angeles, na semana passada.

O animal terá atacado o outro canino enquanto ambos corriam juntos. De acordo com o TMZ, Stella agarrou o outro cão pelo pescoço, tendo-lhe causado um grande corte que exibiu várias horas de tratamento.

O responsável pelo outro animal disse ao site que falou com a polícia, mas as autoridades disseram que não podiam fazer nada e que este caso teria de ser resolvido entre si e Henry Golding.

Por sua vez, Henry deu o seu email ao responsável pelo outro animal, mas este alegou que o ator ignorou as suas mensagens durante vários dias e só se ofereceu para pagar as contas do veterinário depois de ter falado publicamente do acidente no Instagram.

