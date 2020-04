Tom Hanks escreveu uma carta a um menino australiano, de oito anos, que está a ser vítima de bullying por se chamar Corona.

Corona De Vries escreveu pela primeira vez ao ator e à mulher do mesmo, Rita Wilson, após estes serem diagnosticado com o novo coronavírus em Queensland, Austrália.

"Vi nas notícias que você e a sua mulher têm coronavírus", escreveu o jovem. "Você está bem?", perguntou ao ator.

O menino acrescentou que gostava muito do seu nome, mas que na escola estavam a chamar-lhe "coronavírus". "Fico muito triste e com raiva quando as pessoas me chamam isso", desabafou.

Em resposta, Hanks dirigiu-lhe uma carta onde começou por dizer: "Caro amigo Corona, a sua carta fez-nos sentir, a mim e à minha mulher, maravilhados! Obrigado por ser um amigo tão bom - os amigos fazem os amigos sentirem-se bem quando estão tristes".

Junto da carta, Tom enviou ainda uma máquina de escrever sua, da marca Corona, que usou quando estava na Austrália. "Pensei que esta máquina de escrever combinaria contigo. Levei-a para Gold Coast e agora está de volta - contigo. Pergunta a um adulto como é que ela funciona. E usa-a para me escrever de volta", disse, terminado a carta com a frase: "Tens um amigo em mim".

Recorde-se que Tom e Rita estão de volta aos Estados Unidos depois de terem estado cerca de três semanas na cidade Gold Coast a recuperar do vírus, diagnóstico que chegou no passado mês de março.

Em conversa com a 9News, a família de Vries disse que ajudou o menino a escrever a carta a Tom Hanks e que o mesmo estava empolgado por ter conseguido um "novo amigo nos EUA".

Corona procurou o ator por causa da personagem a que dá voz no filme 'Toy Story', Woody, como destacou ainda a família do menino.

