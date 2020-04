Depois de terem lutado contra os sintomas da Covid-19, diagnóstico que chegou no mês passado, Tom Hanks e Rita Wilson decidiram dar o seu contributo para ajudar a combater o novo coronavírus.

Como o próprio ator contou em entrevista ao programa de rádio 'Wait Wait... Don't Tell Me!', da NPR, no passado fim de semana, o casal doou sangue para ajudar a encontrar uma vacina contra a Covid-19.

"Acabámos de descobrir que fomos portadores de anticorpos. Não fomos apenas abordados, nós perguntamos se queriam o nosso sangue", partilhou o ator, referindo assim que a iniciativa de trabalhar com os investigadores partiu do casal.

Leia Também: Luta contra a Covid-19: Tom Hanks diz que a mulher teve sintomas piores