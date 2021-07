Num dia de calor como o de hoje o que sabe bem é mesmo estar numa piscina ou ir à praia. Manuel Luís Goucha aproveitou o tempo quente para se refrescar, no entanto, quando lá chegou, deparou-se com um cenário que fez questão de partilhar com os seguidores das redes sociais.

Conforme poderá ver pela publicação que se segue, os cães do apresentador aparecem a relaxar junto à sua piscina, deitados nos mais diversos lugares.

Divertido com a situação, o comunicador escreveu: "Vá lá que ainda tenho lugar! Bom domingo!".

Ora veja:

