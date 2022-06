Pippa Middleton foi uma das grandes surpresas da noite no concerto Party at the Palace, realizado este sábado, 4 de junho, no âmbito das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

A irmã de Kate Middleton marcou presença no evento e exibiu uma pronunciada barriguinha de grávida, revelando assim que aguarda a chegada do terceiro filho.

Uma fonte confirmou ao Page Six a gravidez e afirmou que Pippa e o marido, James Matthews, estão "muito felizes" por verem a família aumentar.

O casal tem já dois filhos em comum, Arthur, de três anos, e Grace, de um.