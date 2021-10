'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida Ana Garcia Martins, partilhou com os seguidores que vai fazer uma peregrinação até Fátima no próximo fim de semana. A digital influencer fará um percurso de 40 quilómetros, tal como prometeu a uma amiga.

Ao partilhar a curiosidade com os seguidores, a comentadora do 'Big Brother' não conseguiu evitar alguma especulação sobre a gala do reality show: Irá falhar o direto de domingo?

"Então não há 'Big Brother' no domingo?", questionou um internauta.

Sem deixar o seguidor sem resposta, 'Pipoca' ironizou: "Se eu for atropelada por um camião TIR, não".

Deste modo, a comentadora confirmou que está assegurada a sua presença na gala, conduzida por Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

