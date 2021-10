No passado mês de maio, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', partiu em peregrinação até Fátima.

Na altura, a figura pública foi nesta aventura com um grupo de amigas, e uma amiga foi forçada a terminar mais cedo a caminhada.

"Sentiu-se mal e teve de desistir a meio do percurso. Não havia mesmo como continuar, foi levada para o hospital e não tinha condições para voltar ao caminho", contou Ana Garcia Martins.

"Prometemos que, assim que possível, terminaríamos a peregrinação com ela, começando do sítio onde tinha parado, perto de Santarém", acrescentou de seguida, referindo que vai voltar a caminhar até Fátima.

"E como somos pessoas que cumprem (algumas) promessas, no fim-de-semana lá vamos nós fazer os cerca de 40km que nos faltam até ao Santuário. Ainda pensei dar só apoio moral por telefone que, assim de repente, estou com muito pouca forma física para alombar com 40km, mas ela merece cada passinho", disse.

"Nunca peregrinei em outubro, mas espero o mesmo que das outras vezes todas: que não chova a potes ou que não esteja um calor desgraçado. Porque, de resto, mais depressa ou mais devagar, a coisa faz-se. Já se sabe: não há caminho, o caminho faz-se andando", rematou.

Leia Também: Ex-marido de 'Pipoca': "Fui sempre visto como o mau da fita"