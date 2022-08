Esgotaram hoje os bilhetes para os três concertos dos Coldplay. Depois de uma longa fila de espera, algumas das pessoas que conseguiram os ingressos para os espetáculos, que acontecerão em maio do próximo ano, já os colocaram à venda por preços avultados.

Algo que deixou Ana Garcia Martins indignada, conforme demonstrou numa publicação do Instagram.

"Queridas pessoas que estiveram na fila dos Coldplay não sei quantas horas para comprar bilhetes (e que até se queixaram disso) e que estão agora estão a revendê-los quatro ou cinco vezes mais caros, só tenho isto para vos dizer: [emoji com gesto obsceno].

Em eventos futuros, com esta dimensão e com esta procura, talvez não seja má ideia rever a política de vendas, para evitar estas transações no mercado paralelo, a preços exorbitantes, e que nem deveriam ser legais. Talvez limitar ainda mais o número de bilhetes por pessoa, talvez obrigar à impressão do nome/número de cartão do cidadão nos bilhetes, enfim, não sei. Pena que tanta gente que quer mesmo ir ao concerto e não conseguiu bilhete, acabe por se sujeitar a esta especulação. Se ninguém cedesse, acabava-se a brincadeira em três tempos.

Dito isto, tenho dois bilhetes para vender para dia 19. Troco por uma viagem às Maldivas em tudo incluído e um pacote de Flocos de Neve. Enviem DM. Adenda: malta, achei que era óbvio que eu estava a gozar, não tenho bilhetes nenhuns para vender, parem de me enviar mensagens".