Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', mostrou estar atenta a tudo o que acontece no mundo dos famosos. Minutos depois de José Condessa ter confirmado o fim do namoro com Bárbara Branco, a digital influencer reagiu à separação.

"Uma separação é sempre uma coisa muito triste. Maaas, José Condessa está no mercado. Corram, filhas, corram", brincou ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia do ator em tronco nu.

"Eu e a Bárbara decidimos, ao fim de cinco anos de relação e de uma enorme amizade, seguir caminhos diferentes", disse Condessa no comunicado que confirmou a rutura, que veio a confirmar-se depois de ter sido tornado público que iam de férias separados.



© Reprodução Instagram/ Pipoca Mais Doce

Leia Também: José Condessa e Bárbara Branco anunciam separação após 5 anos de namoro