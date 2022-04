'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida Ana Garcia Martins, anunciou estar quarta-feira que vai atuar no Super Bock Digital Stage do Rock in Rio Lisboa.

No dia 25 de junho, a digital influencer e David Cristina vão levar realizar um episódio do podcast 'Pijaminha de Cenas' ao vivo num dos palcos do festival.

"Dia 25 de junho lá estaremos, quem sabe de pijama, no Super Bock Digital Stage do Rock in Rio Lisboa", contou.

'Pijaminha de Cenas', vale notar, terminou a primeira temporada a 20 de abril e é uma sequela do podcast 'Separados de Fresco', que Ana Garcia Martins e David Cristina lançaram depois dos respetivos divórcios.

