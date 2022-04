Depois de ter deixado o lugar de comentadora do 'Big Brother', Ana Garcia Martins conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', continua a falar do reality show, da TVI, mas a partir de casa.

As redes sociais são usadas para partilhar com os seguidores as suas opiniões e observações sobre os concorrentes, e não deixou nada por dizer em relação aos novos moradores da casa mais vigiada do país.

Arrancou na noite de domingo, 24 de abril, o 'Big Brother - Desafio Final' e a influencer fez questão de dar a sua opinião sobre os escolhidos para participar nesta nova edição. Veja as reações de 'A Pipoca Mais Doce' nas imagens da galeria.

