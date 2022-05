A Pipoca Mais Doce foi considerada a influenciadora digital com maior notoriedade em Portugal, segundo o estudo 'Figuras Públicas e Digital Influencers' da Marktest. Segundo o ranking, 31,1% dos inquiridos disseram que o blog/blogger, vlog/vlogger ou youtuber que mais ouviram falar foi o 'alter ego' de Ana Garcia Martins.

No topo da lista de notoriedade espontânea, a seguir a Pipoca Mais Doce, estão o youtuber Wuant (Filipe Morgado Borges), com 10,4% das respostas, e a humorista Bumba na Fofinha (Mariana Cabral), com 7,6% das respostas - em comunicado, a Marktest sublinha a subida de Wuant, que passou para o segundo lugar desde o ano passado.

O grupo explica que também inquiriram sobre 'notoriedade sugerida', apresentando aos questionados uma lista de 40 figuras públicas.

Neste indicador, A Pipoca Mais Doce voltou a dominar a lista de personalidades que mais pessoas reconhecem, com 65,3% de 'notoriedade sugerida'. Acrescenta o comunicado que, "neste critério, surge uma novidade: Luís Franco-Bastos subiu à segunda posição, com 45,5% de notoriedade sugerida, e Bumba na Fofinha (Mariana Cabral) manteve a terceira posição, com 43,9%".

Em outros indicadores apresentados pela Marktest, Guilherme Cabral foi considerado o influencer mais empático pelos inquiridos que disseram conhecê-lo, seguido de Guilherme Duarte (Por Falar Noutra Coisa) e Guilherme Geirinhas.

Relativamente aos hábitos dos portugueses nas redes sociais, o estudo concluiu que 58,6% dos portugueses tem como interação mais frequente gostar ou classificar publicações. A maioria dos inquiridos também afirmou que comentários a marcas e produtos em blogs e vlogs são importantes na escolha das marcas, o que, diz a Marktest, "confirma a importância destas plataformas para as estratégias das marcas.

O estudo 'Figuras Públicas e Digital Influencers' da Marktest contou com uma amostra de 1200 entrevistas e recolhas de questionários online, com pessoas entre os 15 e os 64 anos, inquiridas entre os dias 22 de fevereiro e 9 de março de 2022.

Leia Também: Os comentários mordazes de 'Pipoca' à gala do 'Big Brother'