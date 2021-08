De férias em Espanha com os dois filhos, Mateus e Benedita, e alguns amigos, Ana Garcia Martins partilhou esta quinta-feira na sua conta oficial de Instagram uma reflexão sobre os dias de descanso com as crianças e acabou por confessar o que a leva a sentir mais falta do casamento.

Para 'A Pipoca Mais Doce' este é o primeiro verão em que passa férias sozinha com as crianças e sem a companhia do ex-marido - Ricardo Martins Pereira.

"Isto de estar a tempo inteiro com os dois miúdos não é fácil. Já sei que há por aí super mães/pais que vivem assim em exclusivo, há anos ou desde sempre, e a quem não se ouve um queixume. Parabéns, são os meus heróis, mas eu sou rookie nisto de ser mãe divorciada e são as primeiras férias assim maiores só com eles. E às vezes é duro não haver outra pessoa que ajude a dar banhos e refeições, a gerir birras, a dar colo, a jogar raquetes na praia, a acartar merdas, a ouvir queixas ou só a ficar com eles dez minutos para a pessoa conseguir ler três páginas do livro que trouxe para férias e no qual ainda não pegou", realça a digital influencer.

"Concluí que aquilo de que mais sinto falta do casamento é mesmo aquela coisa de poder dizer aos putos 'vai lá chatear o teu pai um bocadinho e cala-te'. Mas pronto, é o que é. Quero acreditar que é uma questão de adaptação, que vai ficando mais fácil, que talvez tenha de ser eu a ser menos stressada e a ter uma visão mais holística da coisa, mais zen e com menos vontade de aviar chapadas (que não avio, atenção, só mesmo mentalmente). Mas pronto, entre o stress de ter permanentemente duas crianças a meu cargo (com a responsabilidade que isso implica), a verdade é que também há muitos (alguns, vá) momentos incríveis e que ver estes dois crescer é um privilégio do caraças", termina.

Às suas palavras, 'Pipoca' juntou uma amorosa fotografia das suas férias com os dois filhos.

