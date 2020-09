Manuel Luís Goucha levantou a ponta do véu sobre a participação de Ana Garcia Martins, A Pipoca Mais Doce, no novo 'Big Brother - A Revolução'. Através de uma publicação feita nas suas redes sociais, o apresentador descansou os fãs: Pipoca vai mesmo fazer parte desta edição do reality show.

Porém, parece que Ana Garcia Martins pode agora deixar de ser comentadora para abraçar uma nova função.

"Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) estará amanhã no 'Você Na TV' para falar da sua função no 'Big Brother' que hoje estreia. Também amanhã ficará a saber quem será a comentadora oficial do novo 'BB' no 'Você Na TV' (não, não é a Pipoca!)", promete o apresentador.

Quem será a 'comentadora mistério' do programa da manhã?

