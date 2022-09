Esta terça-feira, 6 de setembro, foi dia de voltar ao ginásio para 'Pipoca Mais Doce'. A influenciadora partilhou nas redes sociais um divertido vídeo sobre o momento.

"Voltei ao ginásio, com aquela vontade e aquela alegria que me são características", escreveu Ana Garcia Martins na legenda do vídeo onde surge a tentar, de várias formas, fugir ao treino.

As gargalhadas dos seguidores encheram a caixa de comentários.