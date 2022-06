"Vais apresentar algum programa em breve?", a questão é feita pelos seguidores do Instagram, seguindo-se a esta muitas outras relacionadas com o futuro de Ana Garcia Martins na televisão.

Sem papas na língua, a digital influencer, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', responde à questão esclarecendo qual a sua relação com a TVI e desmentindo, para já, a possibilidade de regressar em breve ao pequeno ecrã.

"Há muitas perguntas sobre isto, e sobre a TVI, e sobre o BB e se vou voltar à televisão. Eu não tenho contrato com a TVI, nunca tive, o meu contrato sempre foi projeto a projeto. Logo, não há nenhuma obrigatoriedade da TVI em atribuir-me algum programa nem eu, neste momento, tenho em mente alguma coisa em que gostasse de participar. Quer dizer, agora que penso nisso, até há um formato internacional que eu gostava de trazer para Portugal. Mas adiante, está tudo bem", assegura.

"Se algum dia fizer sentido regressar à televisão, num projecto com o qual me identifique, ótimo. Se não voltar, ótimo também. Não é, de todo, uma prioridade", termina, deixando claro que, pelo menos para já, não foi contactada para voltar a fazer parte do leque de comentadores da nova edição de 'Big Brother' - com estreia marcada para setembro deste ano.



© Reprodução Instagram/ Pipoca Mais Doce

