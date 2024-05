A influenciadora, grande adepta do Benfica, cruzou-se com um dos jogadores mais populares do plantel encarnado.

Como adepta do Benfica que é, 'Pipoca Mais Doce' não podia deixar passar a possibilidade de tirar uma fotografia com João Neves, com que se cruzou. O encontro inesperado parece ter acontecido num restaurante e ao partilhar a imagem com os fãs, 'Pipoca' quis tranquilizar os adeptos do Benfica em relação à próxima temporada. "Nada temam, já estive a afinar a tática para 2024/2025 com o João Neves", brincou a influenciadora digital, mostrando-se bem resolvida com o facto de a atua temporada ter sido menos bem conseguida. © Instagram/Pipoca Mais Doce Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' anuncia fim de projeto. "Há mais mundo à minha espera"