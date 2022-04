Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', espalhou romantismo no Instagram com uma fotografia em que aparece com a cara metade, o advogado Diogo Orvalho.

"Desfocada, mas feliz como a porra", escreveu na legenda da imagem que espelha a cumplicidade do casal.

'Pipoca' e Diogo, note-se, começaram a namorar em julho do ano passado, pouco tempo depois da digital influencer se divorciar do jornalista Ricardo Martins Pereira, de quem tem dois filhos, Mateus e Benedita.

