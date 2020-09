Ana Garcia Martins viveu esta quinta-feira um dia importante. 'A Pipoca Mais Doce' recebeu pela quarta vez o prémio da revista Executiva, que reconhece as mulheres mais influentes do país. Uma ocasião que a levou a pela primeira vez manifestar o seu desagrado perante uma reportagem da SIC que deu destaque ao seu trabalho e ao de outras digital influencers portuguesas.

"Há umas semanas, a SIC passou uma reportagem sobre influencers na qual eu aceitei participar, tal como a Fernanda Velez ou a Mariana Seara Cardoso. Venderam-me uma coisa, acabou por ser outra (altamente julgadora e imparcial), mas vivendo e aprendendo", começa por referir Ana Garcia Martins.

"Uma das frases que me ficou a ressoar nos ouvidos (pela maldadezinha e preconceito implícitos) era qualquer coisa 'quase a chegar aos 40, estas influenciadoras começam a ser ultrapassadas pela nova geração de vloggers'. Fofo, não é? Nem consigo perceber bem a ideia (ultrapassadas? Em quê? Por quem? E os 40 são o fim da linha?)", continua, assumindo com grande orgulho que "os 39 são a idade que mais bem" lhe assenta.

Quanto ao facto de alegadamente existir a possibilidade de ser ultrapassada por novas digital influencers, 'Pipoca' deixa claro que "as oportunidades estão muito mais distribuídas"

"[...] Somos muitas mais do que quando comecei, mas trabalho é coisa que não me falta. Não me sinto ultrapassada porque também nunca vi isto como uma competição. Vou só fazendo o meu caminho. Hoje recebi, pelo quarto ano, o prémio da revista Executiva que reconhece as mulheres mais influentes do país e que eu muito agradeço. As coisas incríveis que acontecem 'quase a chegar aos 40'", completou.

Leia Também: Concorrente do 'Big Brother' retirado da casa por motivos de saúde

Leia Também: Alerta para os fãs! 'Pipoca' volta a comentar no 'Extra do Big Brother'