Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', usou esta sexta-feira as suas redes sociais para reagir a um "boato" que dava conta de que esta estaria de férias na Madeira com os dois filhos, Mateus e Benedita, e um "homem misterioso de calções vermelhos".

A especulação surgiu devido a uma fotografia onde os seguidores ficaram intrigados com uma sombra, refletida nos óculos da digital influencer, que parecia ser de um homem.

"Sobre o misterioso homem de calções vermelhos que aparece reflectido nos meus óculos na última foto: é este. Chama-se Mateus, tem sete anos e já consegue tirar-me uma foto com o telemóvel, que hoje em dia os miúdos são bué info-incluídos", começa por escrever 'Pipoca', revelando que é afinal o filho o homem misterioso de que se falava.

Sempre com muito humor, a resposta de Ana Garcia Martins terminou com um pedido... que pode valer-lhe o futuro amoroso: "Pessoas, estou de férias com os meus filhos, não inventem. Quando houver um namorado, eu aviso. Ou não. Até lá, não afastem potenciais candidatos com os vossos boatos".

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' de férias com os filhos num dos seus locais de eleição