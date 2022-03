Desde que deixou de ser comentadora oficial do 'Big Brother', Ana Garcia Martins tem optado por não usar as suas redes sociais para comentar a nova edição do reality show. Porém, esta terça-feira, 8 de março, a digital influencer quebrou o silêncio e voltou aos comentários para arrasar a produção do formato.

'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida pelo público, condenou a atividade que foi dada aos participantes do 'Big Brother Famosos' no âmbito do Dia Internacional da Mulher. A atividade pedia aos homens da casa que se vestissem de mulher, numa tentativa de, alegadamente, perceberem melhor a condição feminina.

"No Dia da Mulher ainda há quem ache que ter homens a usar um vestido e a calçar uns saltos altos, não só é divertido como é uma boa forma de homenagear as mulheres e fazê-los sentir na nossa pele. Dá para encomendar noção pela Glovo?", criticou Ana Garcia Martins através de uma partilha nas suas InstaStories.



© Reprodução Instagram/ A Pipoca Mais Doce

