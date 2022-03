Marta Gil esteve à conversa com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura, tendo falado sobre a sua participação no 'Big Brother Famosos' e agora o trabalho como comentadora do reality show da TVI.

Ao falar da relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, a atriz comentou as imagens do casal que se tornaram virais e que levaram a que fosse apresentada uma queixa ao Ministério Público pelo "comportamento ameaçador" do ex-presidente do Sporting para com Liliana Almeida.

"Claramente vi imagens que foram um bocado agressivas, mas a verdade é que daí a escalar para violência doméstica vai um grande salto. Acho que o Bruno e a Liliana eram pessoas que estavam apaixonadas, que queriam fazer muito mais do que aquilo que lhes era permitido dentro quatro paredes, e isso revelava-se através de atitudes mais bruscas", começa por comentar.

"Agora, se vejo ele a puxar-lhe aquele pescoço e a falar-lhe, claro que também não gosto de ver isso. Mas acho que isto não é: ou é violência doméstica ou não é. Isto não é ou preto ou branco. Há muitas coisas pelo meio. Acho que, agora, o que interessa é que está ali um casal apaixonado", acrescentou, recordando os "barrulhos noturnos do casal que incomodaram um pouco". "Não é uma coisa muito fixe dormir com esses barrulhos", acrescentou.

Falando sobre o seu novo papel como comentadora desta nova edição do 'Big Brother Famosos', Marta Gil destaca que prefere Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', como comentadora em vez de Flávio Furtado.

Mais à frente, acrescentou: "Nunca pensei ser comentadora do 'Big Brother' e sou, portanto, isto é uma caixa de surpresas. [Disse] que não queria ser comentadora. Mas calma, eu não queria ser comentadora, outra coisa é ir substituir a 'Pipoca'. Aí eu quero. É outro nível".

Ainda sobre o seu papel como comentadora, destacou: "Eu devo dizer uma coisa, acho isso uma ótima piada. Sou a mais barata, não é? Percebo perfeitamente, encaixo bem essa piada. A 'Pipoca' é uma pessoa que acho que fez um grande trabalho, é uma grande mulher e eu não tenho problemas nenhuns em que haja esse tipo de piadas".

"Acho que a comparação não vem ajudar rigorosamente em nada porque eu sou eu, a 'Pipoca' é a 'Pipoca', mas quanto há piadas eu sou ótima a encaixá-las. Tenho ótimo poder de encaixe. Obrigada", completou.

