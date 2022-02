Ana Garcia Martins aproveitou uma das oportunidades em que lhe foi dada a palavra na gala de domingo, dia 6 de fevereiro, do 'Big Brother Famosos' para explicar o motivo pelo qual está, por vezes, "mais introspetiva" e isso se revela no seu rosto.

A introspeção de que fala 'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida pelo público, prende-se sobretudo com a forma como analisa o jogo de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

"Em relação à Liliana e ao Bruno, eu não estou equivocada e de há duas ou três semanas para cá que comecei a alertar para alguns sinais desta relação e do quão perigosa me parece", defende, confessando que chegou a ser acusada de manifestar esta opinião por ser benfiquista ou por ter um namorado do Sporting.

"Novidades para vocês: está para nascer o homem que me vai mandar recados para eu dizer seja num programa de televisão, seja onde for…", atira.

"Felizmente, sou completamente independente, sou isenta, comento o que eu quero, com a minha cabeça, tenho discernimento, tenho opinião e vou dá-la sempre sobre que concorrente for. E acho que esta relação é perigosíssima, é abusiva, acho que o comportamento do Bruno sobre a Liliana é perigoso e acho que mais perigoso ainda do que isso, é muitas vezes eu sentir que o programa é quase refém do Bruno, porque não é e não deve ser", continua, sendo questionada por Cristina Ferreira sobre de quem seria a culpa de tal situação. A resposta não tardou: "A culpa é de toda a gente envolvida no programa".

'Pipoca' condena igualmente o facto de o empresário ter ameaçado desistir caso Liliana fosse expulsa no domingo. "Esta chantagem que o Bruno fez esta semana toda é absolutamente inadmissível, porque é chantagear o programa, a produção, é chantagear-nos a nós e sobretudo a quem vota".

Porém, as críticas à produção não ficam por aqui e Ana Garcia Martins chega mesmo a insurgir-se contra o facto de Bruno de Carvalho não ter sido castigado ou repreendido devido ao seu comportamento alegadamente "abusivo" para com Liliana.

"Se fosse em qualquer outra edição de anónimos, o Bruno já tinha sido chamado à atenção por este comportamento! Porque é que o Bruno não é chamado à atenção por estar persistentemente a perseguir a Liliana, a coagi-la e a tentar que ela faça coisas que ela não quer", realça.

