Pink prestou uma homenagem ao falecido pai, Jim Moore, veterano da guerra do Vietname, através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

A cantora não deixou passar em branco o Dia dos Veteranos, que se celebra esta quinta-feira, 11 de novembro, e destacou na rede social algumas imagens do progenitor.

Numa primeira fotografia pode ver-se o pai de Pink. Na imagem seguinte a cantora aparece junto do progenitor e do irmão, em Washington. A terceira e última foto mostra uma pequena urna com as cinzas de Jim Moore, como a artista explica na legenda.

Veja a publicação na íntegra:

