Catarina Jardim, conhecida na esfera pública como Pimpinha, assinalou no domingo, 26 de janeiro, o aniversário do pai, que morreu há vários anos.

Raul Leitão morreu aos 57 anos, quando Pimpinha tinha apenas 14 anos.

"Parabéns, pai", escreveu a repórter e comentadora ao mostrar na sua conta de Instagram uma fotografia antiga na qual surge, ainda em criança, abraçada ao pai.

Além de Pimpinha Jardim, Raul Leitão era ainda pai de Isaurinha. As duas resultaram do casamento com Cinha Jardim, de quem se separou anos antes da sua morte.

