Noivados e casamentos foram um dos temas em destaque na rubrica 'Conversas de Café' do 'Dois às 10', da TVI. O debate levou Cinha Jardim a recordar o único pedido de casamento que aceitou na vida.

"O Raul quase que fui que o pedi em casamento e foi em Las Vegas", lembrou a comentadora, deixando Cristina Ferreira de boca aberta. A apresentadora desconhecia que Cinha tinha dado o nó fora de Portugal.

"Não casei aqui, casei em Las Vegas", reforçou a comentadora, explicando que o matrimónio ficou válido depois de terem ido ao notário em Portugal.

Cinha Jardim e Raul Leitão casaram-se no final dos anos 1980. O casal teve duas filhas em comum, Catarina e Carolina, conhecidas, respetivamente, como Pimpinha e Isaurinha. O empresário do Porto morreu aos 57 anos, em 1999, anos depois do divórcio.

