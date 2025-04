Catarina Jardim, conhecida como Pimpinha, não deixou passar em branco a data em que se assinala a morte do pai, o empresário Raul Leitão.

A filha mais velha de Cinha Jardim publicou nas redes sociais uma fotografia na qual surge junto do pai e na legenda lembrou que passaram 26 anos desde o dia em que este morreu.

Raul Leitão tinha 57 anos quando partiu, deixando duas filhas, Pimpinha, que tinha na altura 14 anos, e Isaurinha. As duas resultaram do casamento com Cinha Jardim, de quem se separou anos antes da sua morte.

© Reprodução Instagram - Pimpinha Jardim

